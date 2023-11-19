في يومهم العالمي.. أكلات مهمة للرجل

يحتفي العالم اليوم في ال 19 من نوفمبر باليوم العالمي للرجال، ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن منخفض الدهون والكربوهيدرات البسيطة وغني بالبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة مفيد لكلا الجنسين، ومع ذلك، فإن الأطعمة التالية مفيدة بشكل خاص لصحة الرجال.

الطماطم

تشير الدراسات، الغنية بالليكوبين المضاد للأكسدة، إلى أن الرجال الذين يتناولون المزيد من الطماطم النيئة لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها، علاوة على ذلك، تم ربط هذا الطعام الفائق أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وانخفاض نسبة الكوليسترول وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

أسماك المياه الباردة

يعتبر سمك السلمون والتونة والماكريل وسمك الهلبوت من العناصر القوية عندما يتعلق الأمر بصحة الرجال ، فهي ليست محملة ببروتين بناء العضلات فحسب، بل إن أسماك المياه الباردة هذه غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

تم الترحيب بها باعتبارها وسيلة ممتازة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد العناصر الغذائية أيضًا على تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والسرطان.

بروكلي

البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين C والبوتاسيوم والبيتا كاروتين، وهو أحد الخضار التي يجب تناولها، لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد. وجدت الدراسات أن البروكلي قد يحمي من سرطان المثانة، وهو سرطان يصيب الرجال أكثر من النساء بمرتين إلى ثلاث مرات