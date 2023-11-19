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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.. استمع لحدسك

برج القوس
برج القوس

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.


برج القوس 19-11-2023 على الصعيد العام

لقد كنتِ تجهدين نفسكِ كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية وقد تشعرين بالخمول بعض الشيء. ومع ذلك، لا يزال عقلكِ نشطاً، وقد تبحثين عن التحفيز من خلال الكتب أو التلفاز أو المحاضرات من أي نوع. يجب أن تجدي كل ما تتعلمينه مثيراً. يمكن أن يضعكِ في اتجاه جديد. 
برج القوس 19-11-2023 على الصعيد المهني

رأسكِ يدور في دوامة من الارتباك. الأفكار التي تمر بعقلكِ ستكون إبداعية، ولكنها ليست بالضرورة واقعية. سيكون من الصعب عليكِ إبقاء نفسكِ على الأرض. هذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهينه اليوم. كل التوفيق لكِ.

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برج القوس وحظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023: جدد أفكارك في العمل

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برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023: كوني لطيفة مع نفسك

برج القوس 19-11-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم ستواجهين لقاء القلب والعقل. إذا كنتِ منخرطة في معركة داخلية تحاولين أن تقرري ما إذا كنتِ ستستمعين إلى الأسباب التي تمنعكِ من الدخول في هذه العلاقة، بدلاً من مشاعركِ حول سبب ذلك، فربما تحتاجين إلى إعادة صياغة وجهة نظركِ. إذا اتبعتِ حدسكِ، فلن تخطئي.

برج القوس 19-11-2023 على الصعيد الصحي

طاقة اليوم تمنحكِ بعض المساعدة فيما يتعلق بالتعبير عما تشعرين به، ومع ذلك، ابقي على إطلاع بشكل خاص على أصل مشاعركِ. قد تربكِ نفسكِ عاطفياً وتنقلِ إحباطات علاقة ما إلى أخرى. هذه أشياء تحدث ويمكن الاعتراف بها، ولكن قد ترغبين أيضاً في قضاء بعض الوقت بمفردكِ هذه الأيام. التمرين هو وسيلة رائعة لتخصيص بعض الوقت لنفسكِ بينما لا تزالين تشعرين بأنكِ جزء من العالم.

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