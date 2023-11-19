سفير مصر في ليبيريا يكشف آخر استعدادات المنتخب قبل لقاء سيراليون .. فيديو

أعلن أحمد عبدالعظيم، سفير مصر في ليبيريا، جاهزية الفراعنة لمباراة سيراليون التي ستجمع بين المنتخبين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال أحمد عبدالعظيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن منتخب مصر اختتم تدريباته في أجواء إيجابية، مضيفا إن الجهاز الفني كان متخوفا من هطول الأمطار مما يؤثر على تحضيرات المنتخب ولكن ذلك لم يحدث، إلا أنه لايزال هناك تخوف من هطول الأمطار خلال مباراة الغد.

وتابع:" جماهير ليبيريا أحسنت استقبال بعثة المنتخب المصري، وظلت تهتف باسم محمد صلاح، فالجميع هنا يتساءل عن لاعب ليفربول، لأنه نجم مصري كبير".

وأكمل:" أعتقد أن الحضور الجماهيري سيكون ضعيفا، خاصة أن المباراة تقام على ملعب محايد، ولكن الجماهير العربية أبدت اهتماما كبيرا بتلك المباراة".