محلل سياسي يفضح الاحتلال: إسرائيل تستخدم حرب التجويع ضد الفلسطينيين لفرض سياسية التهجير

وصف الدكتور ماهر الصافي المحلل السياسي الفلسطيني، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأخلاء مستشفى الشفاء من المرضي والمصابين جريمة لا يجب السكوت عيها.

وقال " الصافي "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى الفضائية ، أن هناك عائلات بالكامل قد اختفت من السجلات بسبب استشهادهم جميعاً.

وأوضح المحل السياسي، أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي مستمرة علي قطاع غزة، لافتا الي أن إسرائيل تحاول الايهام بأن المقاومة تحت المستشفيات لتبرير عملية القصف العشوائي.

واستطرد المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل تعمل علي القصف العشوائي لإجبار الشعب الفلسطيني علي مغادرة قطاع غزة والنزوح خارج أرضة والبحث عن وطن بديل.

الفلسطينيين مصممون على البقاء والحفاظ على الأرض

وشدد علي أن الفلسطينيين مصممون على البقاء والحفاظ على الأرض ولن يتركوها لمحتل مهما كلف الأمر، مسترسلا، أن جيش الاحتلال أصبح يستخدم سياسية التجويع والقتل بالرصاص والقنابل.

واستكمل ، أن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال علي قطاع غزة أصبحت ممنهجة، ويخطط لما منذ فترة ، واصفاً أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية برمجية حقيقية لتنفيذ مخططات بريطانية أمريكية.

واختتم أن إسرائيل تحاول استخدام سياسة الأرض المحروقة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متابعاً، أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح حتي الأن ولم يحقق أي أهدافة في الحرب الحالية.