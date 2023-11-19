محمد عبد الواحد: قوام الزمالك غير مؤهل للتتويج بالبطولات

قال محمد عبد الواحد، مدرب فريق البنك الأهلي السابق، إن الزمالك أكبر من أي لاعب.



وأضاف محمد عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك أكبر من أي لاعب، وقوام الفريق الحالي غير مؤهل للفوز بالبطولات وهناك 8 لاعبين لا يستحقون ارتداء تي شيرت الزمالك".



وأكمل محمد عبد الواحد: "الزمالك يحتاج لإبرام صفقات كثيرة، وسأشعر بالحزن إذا لم يتم حل أزمة القيد في يناير لأن المجلس الحالي لديه إمكانيات كبيرة وقادر على القيام بعمل كبير".



وأتم: "المجلس الحالي قادر على إنهاء جميع الأزمات".