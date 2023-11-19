روي رانا يكشف مفاجأة في قرار رحيله عن منتخب مصر للسلة

أعلن الكندي روي رانا، رحيله عن منصب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، اونتهاء مشواره التدريبي مع الفراعنة.

وقال روي رانا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" حزين للرحيل عن تدريب منتخب مصر لكرة السلة، لقد حققت طفرة كبيرة مع منتخب مصرلكرة السلة في فترة زمنية وجيزة، ورغبتي كانت الاستمرار مع منتخب مصر".

وتابع روي رانا: " لا أجد تعارضا بين عملي مع منتخب مصر وتولي تدريب ناد آخر، والمدرب المصري قادر على خلافتي في تدريب المنتخب الوطني، وليس لدي تعليق على ترشيح أوجستي بوش لتدريب منتخب مصر".

وأتم روي رانا: "أحمد عادل دولا فضل عدم الانضمام للمنتخب، لأنه لم يكن مستعدا واحترمت اختياره، وعمرو الجندي قائد رائع واحترم قراره بالاعتزال الدولي".