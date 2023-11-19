عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الآلاف من المتظاهرين الكنديين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

تدفق عشرات الآلاف على شوارع مدينة تورونتو الكندية، اليوم، احتجاجا على المجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر ويطالبون بوقف إطلاق النار.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للفلسطينيين، مطالبين بوقف إطلاق النار، واصفة ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب.. كما ردد المتظاهرون هتافات ضد التغطية الإعلامية المتحيزة من وسائل الإعلام الغربية بشكل عام والكندية بشكل خاص والمؤيدة للموقف الإسرائيلي.

وتواجدت قوات الشرطة بشكل مكثف لتأمين التظاهرة.. وقالت الشرطة إن الاحتجاجات في وسط مدينة تورونتو أدت إلى إغلاق العديد من الطرق.

كما نظم عددا من العاملين في القطاع الصحي تحت اسم "أصحاب المعاطف البيضاء" وقف احتجاجية أمام هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" للاحتجاج على تغطيتها المتحيزة لإسرائيل وعدم الحديث عن الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

بعد تحوله لمنطقة موت.. الصحة العالمية تقود بعثة إنسانية مشتركة لمستشفى الشفاء

المجلس الوطني الفلسطيني: على الشعب التصدي لجرائم الاحتلال تحت لواء منظمة التحرير

مساعد الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية: حجم المساعدات لمصر 80 مليار دولار خلال 40 عاما

الصليب الأحمر: الوضع الصحي في غزة وصل لمرحلة لا يمكن الرجوع منها

ذوبان الجليد يحطم الأرقام القياسية.. هل ترتفع درجة الحرارة أسرع من توقعاتنا ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ