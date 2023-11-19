عشرات الآلاف من المتظاهرين الكنديين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

تدفق عشرات الآلاف على شوارع مدينة تورونتو الكندية، اليوم، احتجاجا على المجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر ويطالبون بوقف إطلاق النار.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للفلسطينيين، مطالبين بوقف إطلاق النار، واصفة ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب.. كما ردد المتظاهرون هتافات ضد التغطية الإعلامية المتحيزة من وسائل الإعلام الغربية بشكل عام والكندية بشكل خاص والمؤيدة للموقف الإسرائيلي.

وتواجدت قوات الشرطة بشكل مكثف لتأمين التظاهرة.. وقالت الشرطة إن الاحتجاجات في وسط مدينة تورونتو أدت إلى إغلاق العديد من الطرق.

كما نظم عددا من العاملين في القطاع الصحي تحت اسم "أصحاب المعاطف البيضاء" وقف احتجاجية أمام هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" للاحتجاج على تغطيتها المتحيزة لإسرائيل وعدم الحديث عن الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.