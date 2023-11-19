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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مساعد الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية: حجم المساعدات لمصر 80 مليار دولار خلال 40 عاما

صدى البلد

أكدت مساعد الملحق الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة انجا ليتفينسكي أن العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيوية جدا في كل المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية.

وقالت مساعد الملحق الثقافي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن هناك العديد من الزيارات رفيعة المستوى التي يقوم بها كبار المسئولين الأمريكيين إلى مصر؛ بما يعكس حجم العلاقات التي تربط بين الجانبين .

تأتي تصريحات مساعد الملحق الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركتها مساء اليوم في فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي، الذي يقام برعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة، وتتضمن فعاليته ورش عمل في الإسكندريه حول بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشباب والاستثمار أقيمت في "آيس اليكس".

وفي السياق، أكدت "ليتفينسكي" أهمية مجال ريادة الأعمال، وأن هناك شبابا مصريين مميزين في هذا الصدد، قائلة "نقيم شبكات مع رواد الأعمال وننظم الفعاليات والبرامج ونقدم سلسلة من المحاضرات وورش العمل المختلطة في القاهرة والمنصورة والإسكندرية".

وتحدثت عن برامج التبادل المخصصة للمرأة المصرية، ومنها في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا وغيرها من البرامج .

من جانبه أكد نائب المستشار الاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة "برايان نافزيجر"، أهمية وقوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مبرزة مكانة مصر المحورية إقليميا، حيث تمثل مصر مركزا مهما وبوابة لكل من الشرق الأوسط وإفريقيا، وهناك 1200 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات بها منها في الزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها من المجالات .

وأوضح أن حجم المساعدات - التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية - إلى مصر خلال 40 عاما بلغ نحو 80 مليار دولار، منها 30 مليارا مخصصة للمجال الاقتصادي، مشددا على استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم لمصر.

بدورها، أكدت نائب الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية "ايرن كول" عمق العلاقات التجارية بين البلدينن، مشيرا إلى أن هناك حوارا استثماريا وتجاريا قويا للغاية بين الجانبين، قائلة "نشجع على تحقيق التبادل في مجال الاستثمار والتجارة بين الشركات من مصر وأمريكا، ولدينا علاقات نشطة للغاية".

وانطلقت فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي في 13 نوفمبر بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستمر حتى 19 نوفمبر في القاهرة والاسكندرية والمنصورة. 

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