"طريق الموت" قديمًا.. "سيوة – مرسى مطروح" أصبح علامة متميزة للتطوير| فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الفيديوهات على صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تناول أبرز المشروعات الجديدة بالمحافظة، وسبل تعزيز الخدمات المقدمة إلى الجماهير.

وتطرق المحافظ، خلال اللقاء، إلى المشروعات المنفذة في مجال البنية التحتية والطرق، حيث أكد أن طريق "سيوة – مرسى مطروح"، أو كما كان يعرف بـ"طريق الموت" قديمًا، أصبح الآن علامة متميزة لأعمال تطوير الطرق بمحافظة مطروح، بعد أن تم إنشاء طريق خرساني مخصص للشاحنات، وطريق أسفلتي آخر مخصص للسيارات، بما يخدم حركة الانتقال على الطريق بأمان، ويسهل من مهمة الشاحنات التي تنقل شحنات الملح من سيوة إلى المواني المختلفة للتصدير، وذلك بالتوازي مع أعمال أخرى لتطوير طرق، مثل: "وادي النطرون – العلمين"، و"الضبعة – روض الفرج"، وغيرها.

مدينة رأس الحكمة الجديدة

وأشار اللواء خالد شعيب، إلى أن هناك نموذجًا جديدًا يجري تنفيذه على أرض محافظة مطروح، على غرار مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال أعمال إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، لتكون بمثابة مقصد سياحي عالمي يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، والذي كان يضم في بعض مواقعه سابقًا حقول ألغام، بينما أصبح الآن يحفل بنموذج متميز، وهو مدينة العلمين الجديدة، وقريبًا رأس الحكمة الجديدة، كمدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط، تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.