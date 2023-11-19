منتخب تركيا يفوز على ألمانيا 3 - 2 وديا

فاز منتخب تركيا لكرة القدم على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 3 - 2، في المباراة الودية التي جمعتهما، السبت، على ملعب "برلين الأولمبي".

سجل ثلاثية المنتخب التركي، فيردي كاديوجلو في الدقيقة 38، وكينان يلديز في الدقيقة 45، ويوسف ساري من ركلة جزاء في الدقيقة 71، فيما أحرز هدفي المنتخب الألماني كاي هافيرتز ونيكلاس فولكروج في الدقيقتين 5 و49.

وتعد هذه أول هزيمة للمنتخب الألماني تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان، وذلك في اللقاء الثالث له، بعد الفوز على أمريكا بنتيجة 3-1، ثم التعادل مع المكسيك 2-2.