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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يستعد لفرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه كبار المسؤولين بإعداد عقوبات على مستوطنين متطرفين يهاجمون الفلسطينيين ويشردونهم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المجلة إن بايدن أمر وزارات الخارجية والمالية باتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عن سلوك العنف في الضفة الغربية.

وكان بايدن قال السبت، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفًا في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية.

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وشدد على أنه "لا ينبغي أن يكون هدفنا ببساطة هو وقف الحرب اليوم، بل يجب أن يكون إنهاؤها إلى الأبد، وكسر دائرة العنف المتواصل، وبناء شيء أقوى في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، حتى لا يستمر التاريخ في إعادة نفسه".

وتطرق بايدن إلى لقائه في نيويورك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال سبتمبر الماضي، وقال: إن "الموضوع الرئيسي للمباحثات هو مجموعة من الالتزامات الأساسية التي ستساعد الإسرائيليين والفلسطينيين على الاندماج بشكل أفضل في الشرق الأوسط الأوسع".

 

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