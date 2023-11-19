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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد..استشهاد أسرة كاملة في قطاع غزة أثناء تناول الافطار

استشهاد أسرة كاملة
استشهاد أسرة كاملة من قطاع غزة أثناء تناول الافطار

انتشر على موقع انستجرام مقطع فيديو قصير ابكى الملايين حيث لم تتمكن أسرة فرحان في قطاع غزة من تناول وجبة الإفطار بينما باغتتهم صواريخ قوات الجيش الإسرائيلي المحتل التي أودت بحياتها جميعا.

 

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ويظهر في الفيديو اثار لوجبة الافطار التي كانت الأسرة تنتوي تناولها بعد شروق الشمس قبل لحظات من استشهادهم على يد قوات الاحتلال التي تستمر في تنفيذ ابشع انتقام جماعي شهدته البلاد وصل حصيلته إلى أكثر من 12 الف شهيد حتى الآن ثلثيهم من الأطفال والنساء.

على جانب آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدًا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدًا.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، منازل ومركزًا ثقافيًا، وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع، وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا"، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين

 

انستجرام غزة الجيش

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