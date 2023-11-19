مدرب حراس مرمى: التسنين والتزوير أزمة كبيرة تواجه المنتخبات

قال أحمد فوزى مدرب حراس مرمى منتخب 2008، إن مشكلة التزوير والتسنين أزمة تواجه المنتخبات والأندية لافتا إلى أنها من الممكن أن تقضى وتظلم أجيالا من اللاعبين.

أضاف فوزى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى على قناة الشمس:" هنختار 60 لاعبا من منتخب 2008 وبعدين هنقيس أعمارهم بالأسورة الأفريقية لمحاربة التسنبن والتزوير".

تابع فوزى:" التسنين والتزوير بيقضى على أعمار لاعيبة، وموضوع كله فساد، ولن نستطيع معالجة مشكلة التسنين لأن ورقه سليم ولكن التزوير نستطيع كشفه أو السيطرة عليه".

وكان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارا بتعيين أحمد فوزى حارس مرمى الأهلي السابق مدربًا لحراس مرمى منتخب مصر مواليد 2008.