عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية أطلقتها الصحة بدمياط.. توقيع الكشف الطبي على 1046 مواطناً بالمجان

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة إنه تم إطلاق قافلة بعزبة حماد بمركز كفر البطيخ خلال يوم الجمعة الماضي وذلك ضمن خطة شهر نوفمبر الجاري، حيث تردد عليها 1046 مواطنا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان ، كذلك عقد 10 ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها 148 مواطنا على مدار اليومين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

أزمة السكر.. رئيس الشعبة: مفتعلة من التجار.. والتموين: نوفره بـ27 جنيها

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

ترشيحاتنا

اليوم.. تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي بالضبعة

أشك في وضوئي أثناء الصلاة فماذا أفعل.. اعرف التصرف الشرعي

التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

رئيس شركة جوجل يحذر مستخدمي أندرويد: هذا الإجراء محمل بالبرامج الضارة

إجازة اليوم بالمدارس.. مراسل صدى البلد من الإسكندرية يكشف عن الوضع بالمحافظة

تحرك في أسعار الذهب بفعل تزايد القلق.. ومفاجأة في عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مميز.. سارة نخلة تستعرض جمالها | شاهد

أزمة السكر.. رئيس الشعبة: مفتعلة من التجار.. والتموين: نوفره بـ27 جنيها

ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض

طريقة عمل البصارة المصرية

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ