قافلة طبية أطلقتها الصحة بدمياط.. توقيع الكشف الطبي على 1046 مواطناً بالمجان

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة إنه تم إطلاق قافلة بعزبة حماد بمركز كفر البطيخ خلال يوم الجمعة الماضي وذلك ضمن خطة شهر نوفمبر الجاري، حيث تردد عليها 1046 مواطنا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان ، كذلك عقد 10 ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها 148 مواطنا على مدار اليومين.