جميل عفيفي: مصر جعلت العالم يغير موقفه من القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن الدولة المصرية وقفت بقوة للدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال القمة العربية للسلام، إضافة إلى لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أغلب زعماء العالم.

وقال جميل عفيفي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الموقف المصري واضح وثابت، في عدم استهداف المدنيين، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصفية القضية الفلسطينية.

صمت المجتمع الدولي

وتابع الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن الموقف المصري جعل موقف العالم يتغير وأصبح داعم للقضية الفلسطينية، وسط صمت المجتمع الدولي على ما يقوم به الاحتلال من مجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

