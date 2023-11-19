جيش الاحتلال: إطلاق 10 قذائف من لبنان تجاه مستوطنة "شلومي"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن حزب الله أطلق 10 قذائف هاون على مستوطنة "شلومي" في منطقة الجليل المحتل، مشيرا إلى أن هذه القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم مصدر إطلاق النار في الأراضي اللبنانية بجانب عدة أهداف لحزب الله.

من جانبها، أفادت "الوكالة الوطنية" اللبنانية، بأن تلة حمامص وسهل مرجعيون يتعرضان لقصف مدفعي اسرائيلي.

وأضافت أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف منذ قليل بلدة الطيبة ب3 قذائف قرب مشروع الطيبة، و3 قذائف اخرى على طلعة القليعة بالقرب من مشروع 800.

هذا ويخيم هذا الصباح على القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الترقب والحذر الشديدين، وذلك بعد ليل شهد تراشق الصواريخ.