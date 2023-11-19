فرج عامر يكشف مفاجأة عن المدير الفني لمنتخب سيراليون.. تفاصيل

كشف المهندس فرج عامر عن وجود أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون كان لاعب كرة قدم في فريق نادي سموحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"ميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون كان لاعب كرة قدم في فريق نادي سموحة عندما كنا نلعب في الدرجة الثانية، يتميز بالأخلاق الرفيعة والاحترام وأيضا كان لاعبا ممتازا بالرغم من كبر سنة كلاعب في ذلك الوقت، وذلك بمناسبة مواجهة منتخب مصر لمنتخب سيراليون عصر اليوم الساعة ٣ عصرا".

مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم، مع تغطية حية للمباراة لحظة بلحظة، ومعلومات تفصيلية تتضمن، موعد مباراة مصر وسيراليون والقنوات الناقلة بث مباشر.

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني- أحمد سيد زيزو.

فى الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تاريخ مواجهات مصر ضد سيراليون في تصفيات المونديال

التقى منتخب مصر مع سيراليون في مناسبتين سابقتين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2012، حين أوقعتهم القرعة بمجموعة واحدة رفقة جنوب إفريقيا، والنيجر.

المباراتين لم يفز فيهما منتخب مصر، بل حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بتاريخ 5 سبتمبر من عام 2010، فيما فاز منتخب سيراليون في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الوطني فريتاون بـ سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011.