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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب.. شاهد

صدى البلد

شارك نجم الأهلي إمام عاشور صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر إمام عاشور في الصور من داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة.

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عبر حسابة بموقع فيسبوك، عن مفاجأة صادمة بشأن إمام عاشور.

وكتب هاني حتحوت: خبر الماتش- اتجاه داخل منتخب مصر لاستبعاد إمام عاشور من حسابات بطولة أمم إفريقيا.

وغادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى ليبيريا أول أمس الجمعة، لمواجهة سيراليون فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

 

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

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