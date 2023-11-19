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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحفي ذا صن: هناك إمكانية لهبوط تشيلسي إلى الدرجة الأولى

تشيلسي
تشيلسي

أكد الصحفي الإنجليزي مارتن ليبتون الذي يعمل في صحيفة "ذا صن"، أن هناك إمكانية بالفعل لهبوط تشيلسي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.


قال مارتن ليبتون في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من حق كل ناد يخسر 105 مليون جنيه إسترليني، على مدار ثلاثة أعوام ولكن الأزمة الأكبر أن إيفرتون كذب على اللجنة المختصة في الاتحاد الإنجليزي بشأن التقارير المالية للأرباح والخسائر". 


وعن إمكانية هبوط السيتي وتشيلسي للدرجة الأولى للمحترفين: "تشيلسي تخطوا الـ105 مليون جنيه إسترليني بالنسبة للخسائر وهذا نفس موقف إيفرتون، ومالك النادي السابق ارتكب مخالفات بالجملة، لذلك تشيلسي مهدد بعقوبات قوية".

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