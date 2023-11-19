قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء حيث تباع إزالة حالتي بناء في المهد بالخانكة يرافقه ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة.
وخلال المرور الميداني بنطاق الوحدة المحلية بسرياقوس تم ضبط أعمال بناء مخالف لجمالون معدني، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ إزالة فورية وتحرير محضر بالواقعة.
وشدد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لضبط حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واكد " حماد متابعة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليومية لجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لضبط منظومة العمران والحفاظ على الرقعة الزراعية.
نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات البناء فى الخانكة ..صور
قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء حيث تباع إزالة حالتي بناء في المهد بالخانكة يرافقه ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة.