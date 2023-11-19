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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العاملون بالشباب والرياضة بالأقصر يشاركون في النسخة الخامسة من سلسلة «اعرف حقوقك وواجباتك»

صدى البلد

شارك العاملون بالشباب والرياضة بالأقصر  فى النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" في المدينة الشبابية بالأقصر، والتي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

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يشارك في هذه الفعاليات 220 من السادة العاملين بمديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

وتهدف السلسلة إلى توعية العاملين في هذا المجال حول حقوقهم وواجباتهم، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في أداء مهامهم.

يشكل هذا الحدث فرصة قيمة لتعزيز التواصل والتعاون بين مديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية في محافظات مختلفة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

من المتوقع أن تكون النتائج والتوصيات التي ستنتج عن هذه الفعاليات ذات أهمية كبيرة في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة في مصر.

وبهذا، تستمر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بذل الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في مجال الشباب والرياضة، وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع عادل ومستدام.
وتم تكريم  العاملين بالشباب والرياضة في ختام فعاليات الملتقى وتوزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية وكذلك تكريم اعضاء  مشروع YlY القائمين على تنظيم الملتقى.

الأقصر تحقيق رؤية مصر 2030 تحقيق التنمية المستدامة بوزارة الشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة

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