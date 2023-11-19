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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي يستمع لشرح عن المشروعات في معرض Cairo ict بدورته الـ 27

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يستمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى شرح عن مشروعات  الشركات المشاركة في  فعاليات الدورة الـ27 من المعرض و المؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا cairo ICT 23، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر   PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس » قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.

مصطفى مدبولي المعرض و المؤتمر الدولي الرئيس السيسي التربية والتعليم الصحة والسكان

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