روسيا تباغت كييف بطائرات مسيرة لليلة الثانية على التوالي

قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، اليوم الأحد، إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر الأحد لليلة الثانية على التوالي.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام إن :"الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها"، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المسئول الأوكرانى:" ولهذا السبب تم الإعلان عن التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة".

وأضاف أنه لم ترد أنباء أولية عن وقوع أضرار جسيمة أو سقوط ضحايا.