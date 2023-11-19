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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء الأسبوع الأول من دورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الوطنية للتدريب

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  اليوم،  دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي.

 

واشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص يتم تنفيذها تحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، ويستفيد منها ٢٨ متدرب من قيادات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ومن أهم المحاور التي تركز عليها الدورة هي الاجراءات التشريعية لإصدار القوانين في مصر، وملامح قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون المحال العامة الجديد وما تم اتخاذه من اجراءات عليه، وقانون تنظيم المركبات في الشوارع الجديد، بالإضافة إلي الآليات التي اتخاذتها محافظة القاهرة لتطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع الجديدة، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون الاعلانات علي الطرق العامة الجديد، كما يتم التركيز علي الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية فيما يخص تخصيص الأراضي لأغراض النفع العام، وقانون التخطيط العام للدولة الصادر برقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ ، والتعريف بآليات استيداء حقوق الدولة بالمحافظات، والإجراءات المتخذة لتهيئة الوحدات المحلية لتطوير خدمات المحليات وأليات تطويرها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى بدء الأسبوع الأول من دورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالأسبوع الخامس عشر للخطة التدريبية، والتي يستفيد منها 28 متدربًا من جميع المحافظات، لافتًا الي أن تلك الدورة تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية بكافة المستويات على أحدث النظريات الإدارية وآليات مكافحة الفساد وعدد من المهارات الآخرى وذلك فى إطار خطة تطوير وصقل مهارات الكوادر القيادية بالجهاز الإدارى للدولة .

مركز التنمية المحلية المراكز التكنولوجية التحول الرقمي وزير التنمية المحلية

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