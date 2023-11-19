صرف الإسكندرية توضح طريقة الإبلاغ عن مناطق تراكم مياه الأمطار| فيديو

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف في الإسكندرية، إنه مع توقعات الأرصاد بوجود تقلبات جوية منذ يوم الأمس، والشركة قامت برفع حالة الطوارئ بالمحافظة بالكامل، حيث تم نشر كافة السيارات والمعدات للتعامل مع مياه الأمطار.



وأضاف "نافع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه تم نشر أكثر من 180 سيارة ومعدة منذ صباح أمس السبت في كافة أرجاء المحافظة، لافتًا إلى أن الأمطار بدأت منذ الساعة 11 ونصف مساءً واستمرت حتى الفجر، وكانت شدة الأمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وتم التعامل معها.



وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف في الإسكندرية إلى أن هناك تنسيقا مع هيئة الأرصاد الجوية لتبليغ بكافة التوقعات الجوية لاتخاذ الحذر والإجراءات اللازمة، مضيفًا أنه يجب التواصل على الخط الساخن 175 للإبلاغ عن مناطق تراكم مياه الأمطار.