دبلوماسي سابق: تهجير الفلسطينيين بالقوة أمر في منتهى الخطورة|فيديو

قال السفير محمد العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين رفضًا تامًا، لأن هذا يخص الأمن القومي العربي والمصري، موضحًا أن القضية الفلسطينية أساسية بالنسبة للأمن القومي العربي و عملية التهجير التي المقصود منها التخلص من القضية والانتهاء منها تمامًا.

وأضاف "العشماوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم الأحد، أن تهجير الفلسطينيين من مكان إلى أخر بالقوة هو أمر في منتهى الخطورة، متابعًا أن هذا يهدد بصراع قوي للغاية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار السفير محمد العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن النظام الأوروبي متأثر بالمظاهرات والرفض الشعبي الأوروبي لتهجير الفلسطينيين وعدم تسوية القضية الفلسطينية.