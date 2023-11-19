تنظمها أوقاف سيناء.. برنامج ندوات في الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد

نظمت مديرية الأوقاف بشمال سيناء برنامج ندوات فى الإفتاء والتثقيف الفقهي تحت عنوان "قاعدة المشقة تجلب التيسير" .، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي ، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

حيث تم تنفيذ ندوة بمسجد النصر بالعريش، وسط حضور جماهيري كبير، حاضر فيها كل من:

الشيخ د/أحمد أبو القاسم على إمام وخطيب مسجد المعلمين.

الشيخ د/ أحمد أبو القاسم إمام وخطيب مسجد المعلمين

الشيخ/ محمد سليمان عزام، إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.

الشيخ د/ حمادة بشير إمام وخطيب مسجد أم القرى.

وبحضور كريم من فضيلة الشيخ/أيمن جعفر مدير إدارة أوقاف شرق العريش.



القواعد الفقهية

و أكد المحاضرون فى حديثهم أنّ قاعدة المشقة تجلب التيسير، هى من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، والمراد من التيسير التسهيل أن ( تكون الأحكام الشرعية فى مقدور المكلف) ، بمعنى أن يقوم بها من غير عسر أو حرج وبدون مشقة، فإذا صار الإنسان فى حالة لا يستطيع معها القيام بالأمر على النحو المعتاد فإن الله سبحانه وتعالى يرخص له فى أدائها حسب استطاعته، وفى هذا رفع للحرج والمشقة عن الناس.



وأوضحوا أن المشقة التى تجلب التيسير، هى المشقة غير المعتادة، ذلك أن كل تكليف لا يخلو من مشقة عند القيام بتنفيذه ولكن الفرق شاسع بين المشقة التى فى وسع الإنسان أن يقوم بها، وبين تلك التى يعجز عن تحملها، فالثانية هى التى جعلها الله سببًا فى التيسير.

