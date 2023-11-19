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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى مدبولي يفتتح ويتفقد عددا من شركات تعهيد الاتصالات

صدى البلد

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي إحدى الشركات العالمية للتعهيد والتي تعمل في 50 دولة علي مستوى العالم وتعمل كذلك في العديد من المجالات التكنولوجيا. 
 

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء ورافقه وزير الاتصالات عددا من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.

وتأتي في إطار اهتمام الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والسعي لتعزيز نمو القطاعات التصديرية، وتنمية صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجنحة معرض Cairo حيث تفقد جناح وزارة المالية و البنك المركزي المصري وشهد فيلم تسجيلي عن نشاطات البنك المركزي ، وجناح وزارة التربية والتعليم.
ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.


 

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