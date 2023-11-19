عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. تعليق مجدي عبد الغني على مباراة مصر وسيراليون

صدى البلد

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي مباراة مصر وسيراليون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"اليوم | موعد مباراة مصر وسيراليون في تمام  السادسة مساءاً فى تصفيات كأس العالم، فى المواجهة التى يطمح فيها كتيبة البرتغالى روى فيتوريا إلى تحقيق الثلاث نقاط، للسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم".

 

مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم، مع تغطية حية للمباراة لحظة بلحظة، ومعلومات تفصيلية تتضمن، موعد مباراة مصر وسيراليون والقنوات الناقلة بث مباشر.

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني- أحمد سيد زيزو.

 

فى الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

بعد قرار جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

3 ظواهر جوية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في غزة وعددهم 31

عاجل| تمهيدا للإستغناء عن موديست.. الأهلي يقترب من ضم 3 مهاجمين

بينهم ثلاث سيدات وصحفيان.. الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا من الضفة

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

رئيس وزراء قطر: ما حدث في «الشفاء» جريمة.. وعلى العالم اتخاذ موقف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. هايدي موسى تثير الجدل بصورتها | شاهد

فانلة كات .. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

فيديو

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ