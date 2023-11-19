شاهد.. تعليق مجدي عبد الغني على مباراة مصر وسيراليون

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي مباراة مصر وسيراليون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"اليوم | موعد مباراة مصر وسيراليون في تمام السادسة مساءاً فى تصفيات كأس العالم، فى المواجهة التى يطمح فيها كتيبة البرتغالى روى فيتوريا إلى تحقيق الثلاث نقاط، للسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم".

مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم، مع تغطية حية للمباراة لحظة بلحظة، ومعلومات تفصيلية تتضمن، موعد مباراة مصر وسيراليون والقنوات الناقلة بث مباشر.

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني- أحمد سيد زيزو.

فى الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.