خبير تنمية مشروعات: أهم الاتفاقيات تتم مع أفريقيا لزيادة الصادرات

أكد المهندس أحمد سمير العدل، خبير تنمية المشروعات و عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرئيس السيسي قد وضع أمامه منذ سنوات هدف استراتيجي و هو الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية.

وأضاف "العدل"، في مداخلته ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة TEN TV، أن الجميع يبذل الجهود لتحقيق هذا الهدف، منوها إلى أن أفريقيا بها العديد من الفرص فهي تتعامل مع العالم، و الوجه النسبي للتوجه لأفريقيا أعلى بكثير من أي دولة بالعالم.

وأوضح، أن مجتمع المال و الأعمال يجب أن يكون ظهيرا للسياسة المصرية و التوجه المصري، معقبا: " نحن كجمعية رجال أعمال مصريين أفارقة نوفر العديد من الفرص في جميع المجالات".

تأخر صرف الأعباء التصديرية

ولفت، إلى أنه هناك جهات عديدة تحاول دعم و حل المشاكل الموجودة بأليات التصدير، كاشفا أبرز المشاكل التي تواجه التصدير و أهمها هو تأخر صرف الأعباء التصديرية و المساندة التصديرية، معقبا: "نحتاج إلى خطوط ملاحية لتوفير الصادرات المصرية إلى أفريقيا بأسعار منافسة لدول كبرى مثل الصين و غيرها".