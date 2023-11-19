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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الحالة حرجة.. رسالة عاجلة من شقيق العامري فاروق

صدى البلد

وجه الدكتور هشام العامري ، شقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ، رسالة خاصة وعاجلة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب هشام العامري ، على صفحته ، في يوم ميلادي أدعو لشقيقي العامري فاروق ما زال حالته حرجة وفي غيبوبة ويحتاج الدعاء.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد كشف عنتطورات الحالة الصحية لنائبه العامري فاروق ، والذي يرقد في احد المستشفيات المتخصصة في المخ والأعصاب بالسادس من أكتوبر.

وقال الخطيب لأعضاء النادي أثناء انعقاد الجمعية العمومية أمس السبت ، إن العامري يحتاج لدعاء الجميع ، وأنه أرسل كافة فحوصات وتقارير الحالة لطبيبه الألماني ، وفي انتظار الرد على التقارير الطبية.

الجدير بالذكر أن العامري فاروق خضع لـ 8 عمليات جراحية دقيقة من وقت دخوله المستشفى يوم 7 نوفمبر ، للسيطرة على نزيف المخ والذي تعرض له فجأة على اثر ارتفاع ضغط الدم.

وفي سياق آخر فوضت الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

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