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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب يعلن عن القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة المنعقدة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسته، والتي تناقش تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير  ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.                                                                                                            

وقال جبالي إن كل نائب من النواب طلبي الكلمة سيتم منحه دقيقتين لعرض وجه نظرة ورؤيته لمشروع القانون بعدها مباشرة سيتم غلق مكبر الصوت  وان لكل رئيس هيئة برلمانية او رئيس لجنة نوعية 3 دقائق.

واستثني جبالي النائب عمر درويش ليتم معاملته كمعاملة رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان حيث سيتم منحه 3 دقائق نظرا لانه مقدم لمشروع قانون في ذات الموضوع.                         

وـضاف جبالي قائلا :" اقول لكل نائب اعرض رؤيتك في الوقت المحدد واجلس بعدها مباشرة نظرا لاهمية هذا القانون وخاصة ان به امور فنية كثيرة ولذلك علي كل نائب استغلال كل ثانية في الوقت المخصص له واقول لكل نائب اضبط وقتك بالثانية لان مكبر الصوت سيغلق مباشرة كما انه لن يسمح بـي حديث خارج عن جدول اعمال الجلسة لأن هذا المشروع سيأخذ وقت طويل في المناقشة  وعلي الجميع الاستماع جيدا للمناقشات نظرا للأهمية الكبيرة لمشروع القانون.

قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة النواب مكبر الصوت

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