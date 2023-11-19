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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط: ضبط 90 مخالفة تموينية في حملات بديروط

حملات تموينية بديروط
حملات تموينية بديروط

أسفرت الحملات التموينية التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تنفيذا لتكليفات محافظ أسيوط وتحت إشراف محمود نجار رئيس المركز عن تحرير 90 مخالفة تموينية.

 وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العقيد أحمد شكرى مدير الإدارة وبمشاركة كامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط ومحمد سليم رئيس الرقابة التموينية ونواب رئيس المركز .


حيث تم في مجال المخابز تحرير 74 مخالفة تموينية منها 26 محضر نقص وزن و18 محضر مواصفات و19 محضر عدم نظافة و10 محضر عدم تسليم بون وعدد محضر عدم الإعلان عن المواعيد وفي مجال الأسواق تم تحرير 16 مخالفة تموينية منها 3 محاضر سكر بدون فواتير وضبط محضر أرز بدون فواتير و2 محضر سجائر بدون فواتير وضبط 300 كيلو سكر و50 كيلو أرز و477 علبة سجائر و18 كرتونة معسل و3 محاضر اسمنت بدون فواتير و3 أطنان أسمنت ومحضر تجميع 14 شيكارة كيماوي محضور بيعه خارج الجمعية الزراعية و5 محاضر عدم اعلان عن الأسعار.


وأكد عصام سعد محافظ أسيوط استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة المحتكرين وجشع التجار طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وإستمراراً لجهود المحافظة في التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.


وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين.


كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز محضر إعدام 600 زجاجة خل غير صالح للاستهلاك الآدمي بناء على محاضر إثبات الحالة الخاصة بالمكتب المركزى لمراقبة الأغذية واللجنة المشكلة والتي ضمت كل من سمير عبد الرحمن مدير مكتب مراقبة الاغذية والهلالي هلال عبدالحميد مفتش أغذية وأيمن محمود أبوزيد بإدارة البيئة بالقوصية وتأتي هذه العملية بعد الحملات التي تم شنتها الوحدة المحلية على الاسواق بالتنسيق مع سلامة الاغذية والتي أسفرت عن ضبط هذه الكمية وعليه تم اتخاذ كافة الاجراءت القانونية وصولاً الى إعدام هذه الكمية.
 

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