نتنياهو في ورطة.. كيف انقسم مجلس الحرب في إسرائيل؟

قال الدكتور طلال أبو ركبة، الباحث السياسي في العلاقات الدولية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تحظى بإجماع إسرائيلي كبير، حيث انطلقت هذه الحرب للانتقام من القطاع عقب أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف "أبو ركبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه بالرغم من ذلك لا يثق الشعب الإسرائيلي في جيشه وحكومته، كما يوجد حالة من عدم الثقة بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية.



وأشار الدكتور طلال أبو ركبة، الباحث السياسي في العلاقات الدولية إلى أن نتنياهو كان يؤكد طوال المؤتمر الصحفي لمجلس الحرب على ضرورة توفير الدعم الوطني لاستمرار الحرب في قطاع غزة، خاصة مع حالة التذمر التي بدأت تظهر في المجتمع الإسرائيلي بفعل المظاهرات التي باتت تطالب بتقديم الرهائن، وذلك بسبب تهرب نتنياهو من عدد من الاتفاقيات التي كانت ستؤدي لهدن إنسانية واسترجاع الرهائن.



وتابع أن نتنياهو بدأ يشعر أن هناك حالة من الزخم الإسرائيلي والتي تتناقض مع التوجه الإسرائيلي في استمرار الحرب على قطاع غزة، موضحًا أن نتنياهو يعي في حالة انتهاء الحرب يعني ذلك انتهاء مشواره السياسي.