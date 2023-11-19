آثار الإسكندرية تفعل غرفة عمليات بسبب النوة

وجه الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، بتفعيل غرف العمليات للمناطق الأثرية وذلك في ضوء بيان الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لنوات شتوية اعتبارا من اليوم الأحد .

وفي إطار ذلك شكلت منطقة آثار الإسكندرية برئاسة محمد متولي مدير عام اثار الإسكندرية وعضوية مديري ومديري عموم المناطق الأثرية و المهندسين بقطاع المشروعات بالإسكندرية ومدير عام الترميم واخصائي الترميم بالمنطقة ومسئول امن الإسكندرية غرفة عمليات استعدادا لأي ظرف طارئ.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة اليوم الأحد نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

كما تم منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية.