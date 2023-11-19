التعليم تنشر فيديو تعريفي عن مدارس النيل المصرية الدولية عبر فيس بوك

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو تعريفي عن مدارس النيل المصرية الدولية .

وأكد الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن مدارس النيل المصرية الدولية لها في مصر حاليا 14 فرعا .

وأوضح الفيديو أن نظام النيل هو نظاما تعليميا لا يعتمد علي الكتب الدراسية ويهدف إلي تقديم شكل تعليمي متميز بمعايير عالمية ويعد أحد أولويات هذا النظام التعليمي بناء شخصية الطالب وإمداده بالمعارف والمهارات التي تنمي روح الإبداع والتفكير والابتكار وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليا وعالميا.

ويحصل طلاب مدارس النيل المصرية الدولية على الشهادة المصرية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي والتي تعادل الشهادة الثانوية الإنجليزية GCE.

مناهج مدارس النيل

تم تصميم مناهج مدارس النيل، وفقًا للمعايير العالمية من خلال التعاون مع هيئة الامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

المناهج في مدارس النيل يتم مراجعتها من قبل مستشارين مصريين وأجانب، فضلًا عن تأهيل المعلمين بالمدارس بشكل دوري ومستمر عن طريق جامعة كمبريدج وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين في العملية التعليمية، وبذلك يكون هناك ضمان للحصول على أعلى جودة تعليمية ممكنة.

وتوفر مدارس النيل الدولية منهجا تعليميا تم تخطيطه وتصميمه في ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم، فضلا عن التركيز على بناء شخصية الطالب وإكسابه المعارف والمهارات التي تنمي روح الإبداع والتفكير والابتكار وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليًا وعالميًا ، و تمنح مدارس النيل شهادة معترفا بها عالميًا وتعادل الشهادات الدولية.

شهادة مدارس النيل

طالب مدارس النيل يحصل على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج شهادة النيل الثانوية الدولية.

ونتيجة للنجاح المبهر الذي حققته مدارس النيل في مصر ، كان قد قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "نشجع أصحاب المدارس الخاصة، الناشيونال لغات على فتح فصول مدارس النيل من الآن بعد الاعتماد أو الموافقة من وحدة النيل بوزارة التربية والتعليم".

ويحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في معظم مؤتمراته واجتماعاته على توجيه الشكر والتقدير لكافة القائمين على منظومة مدارس النيل الدولية، موجها الشكر للطلاب ووحدة النيل، وشركة مصر التعليمية، وجميع القائمين على هذا المنتج المتميز الذى نعتز به ، حيث يثمن الوزير رؤيتهم الصادقة فى هذا الاطار وحرصهم الحقيقى على الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب فى تلك المدارس .

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع آليات لزيادة الاستثمار والتسويق لشهادة مدارس النيل الدولية خارج مصر كونها تمنح جودة عالية من التعليم ذي المعايير الدولية، لأبنائنا الطلاب في الخارج.

جدير بالذكر أن مشروع مدارس النيل المصرية الدولية بدأ عام 2010 مع صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء ، واستمر حتى عام 2017 تحت إدارة الصندوق ووحدة شهادة النيل الدولية

ثم وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل الأفرع الخمسة الخاصة بـ "مدارس النيل المصرية الدولية"، بالعبور، وأكتوبر، وقنا، والمنيا، وبورسعيد، لمدة عام، يبدأ من 1 يوليو 2022 وينتهي في 30 يونيو 2023، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي، ودعم أنماط المدارس التي تقدم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة.

وتم بالفعل نقل تبعية مشروع مدارس النيل كاملًا إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتولت شركة مصر للإدارة التعليمية إدارة المدارس التي وصل عددها حتى الآن إلى 14 مدرسة ، بفضل التعاون الكبير مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتخذت الشركة منذ اليوم الأول خطوات جادة لتحسين المنتج التعليمى وتقديم أفضل الوسائل التعليمية والخدمات الأكاديمية المتميزة.

ومنذ عام 2010 حتى الآن ، زاد عدد مدارس النيل في مصر تدريجيا ، ليبلغ عددها اليوم 14 مدرسة منتشرة فى ربوع مصر تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى وحدة شهادة النيل الدولية ، ويبلغ عدد الطلاب الدارسين في مدارس النيل في الوقت الحالي أكثر من 10 آلاف طالب على مستوى الجمهورية.

وتتولى وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريب الكوادر التعليمية فى مدارس النيل ، وتمدهم بالمناهج وبكل عناصر النظام التعليمى ، وتقوم بمتابعة الاداء ورفعِه ، وكذلك تقوم بإمداد المدارس بالاختبارات على اختلاف اشكالهِا.