«البعض حوّلها لأهلي وزمالك»|تعليق شوبير على أزمة عاشور والشحات وطارق حامد مع المنتخب

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد مع منتخب مصر بعد تحويلها البعض إلي قضية تخص ناديي الزمالك والأهلي عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير :"إن هذا الأمر لا يخص أي ناد بعينة ولا لاعب لكنه شأن مختص بقوانين ومعاقبة منتخب مصر".

وكان قد كشف أحمد حسام ميدو، حقيقة تدخل أيمن عبد العزيز للمساهمة في استبعاد ثلاثي منتخب مصر.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أيمن عبد العزيز ملوش علاقة باستبعاد ثلاثي منتخب مصر، عشان البعض قال إن أيمن عبد العزيز هو اللي نقل الصورة لـ روي فيتوريا".



أضاف: "فيتوريا عرف من الجي بي إس إن اللاعيبة مشتغلتش كويس في المران بعد المباراة".



واختتم: "أيمن عبد العزيز عنده خبرات كبيرة وملوش أي علاقة باستبعاد ثلاثي المنتخب".