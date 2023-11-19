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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث سياسي: مصر سارعت بإرسال عشرات الشاحنات المحملة بأطنان السلع إلى غزة|فيديو

المساعدات
المساعدات

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة واضح منذ يوم 7 أكتوبر، بل وقبل عقود من هذا التاريخ.

 مصر تحركت على العديد من المستويات لحل الأزمة في غزة 

 

وأضاف علي عاطف، خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر تحركت على العديد من المستويات لحل الأزمة في غزة والضفة الغربية مؤخرا، لافتا إلى مبادرتها لحل الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشار إلى أنَّ مصر سارعت بإرسال عشرات الشاحنات المحملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، لإيصالها إلى أهالي غزة، وذلك منذ الأيام الأولى للحرب على القطاع، في وقت تعرض فيه الجانب الآخر من معبر رفح إلى هجمات من الاحتلال الإسرائيلي والقصف.

 

مصر القضية الفلسطينية غزة المساعدات الانسانية الاحتلال الاسرائيلي

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