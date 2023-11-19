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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزاعم لجيش الاحتلال بتدمير 35 نفقا للمقاومة ومبنى للمخابرات بغزة

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إن قوات من لواء المظليين وسلاح المدرعات التابعين تعملان من دخل غزة، وفق ماذكرت صحف عبرية.

وزعم الاحتلال أن قواته في حي الشيخ عجلين والرمال في مدينة غزة.
وزعم أن قواته عثرت على 35 نفقًا لحماس ودمرتها وقتلت العديد من أعضاء حماس.

كما داهمت القوات مقر قيادة المخابرات التابعة لحماس في المنطقة وعثرت على ذخائر وقاذفات صواريخ.

ويعتبر حي الرمال من الأحياء الحديثة في القطاع حيث يعيش كبار أعضاء حماس. 
ويوجد في الحي أيضًا مواقع عسكرية، ويستضيف مباني حكومية تابعة لحماس.

من جهة مقابلة أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 3 ضباط وجنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد القتلى المُعلن إلى 11 خلال أقل من 24 ساعة.

وتتوارد أنباء عن اشتباكات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال على أطراف حي الزيتون في غزة.
 

24 ساعة احتلال الاسرائيلي اشتباكات

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