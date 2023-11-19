أحد ركائز الصناعة المستقبلية.. مدبولي: الرئيس السيسي يولي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا اهتماما كبيرا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة والرئيس السيسي يولي قطاع الاتصالات اهتماما كبيرا، لافتا إلى أنه تفقد ٦ شركات لتعهيد الخدمات التكنولوجية للتعرف علي خبراتهم ومجالاتهم .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن صناعة التعهيد تعمل على توظيف الكثير من الشباب، مشيرا إلى أن الراتب في هذا المجال عال جدا.

وأكد مدبولي أن صناعة التعهيد التكنولوجيا يعمل بها شباب من جميع الخبرات والتخصصات من كول سنتر وتعهيد، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات هو قطاع الأمل.

وأشار مدبولي إلى أن مجال التكنولوجيا ينمو سنويا من ١٥ إلى ٢٠٪؜ وسوف ينمو أكثر في الفترة المقبلة، لأنه أحد ركائز الصناعة المستقبلية .

وأوضح أن صناعة التكنولوجيا تضم اكثر من مستوى من الشباب، لافتا إلى أن ردود أفعال الشركات التي زارها اليوم أكدت ان اليد العاملة المصرية مميزة جدا.