محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية والتعامل مع مياه الأمطار

أكد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان رفع حالة الطوارئ لمواجهة حالة التقلبات الجوية.. موجها الأجهزة المعنية ومجالس المدن والوحدات المحلية بالتواجد ميدانيًا للتعامل مع مياه الأمطار فور سقوطها طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الأحد- أن المحافظة شهدت سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض أنحاء المحافظة، دون أية تداعيات أو تأثير على الحياة العامة للمواطنين أو حركة المرور.



ووجه الهجان بالاستمرار في نشر سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتمركز بالمناطق الحيوية والميادين وأسفل الكباري والأنفاق للتعامل لحظيا مع أي تجمع لمياه الأمطار.



من جانبه.. أوضح رئيس شركة مياه القليوبية المهندس مصطفى مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعدادات التي تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.



ولفت إلى أن إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار بلغ نحو 239 معدة متنوعة المهام، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة.

وقال إن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل إلى 3226 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 22 محطة، ومحطات رفع الصرف الصحي 193 محطة.