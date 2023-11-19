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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وكالة الفضاء المصرية: مصر تترأس المجموعة العربية للتعاون الفضائي في دورتها القادمة

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

تسلمت مصر ممثلة في وكالة الفضاء المصرية، من دولة الإمارات العربية ، رئاسة المجموعة العربية للتعاون الفضائي في دورتها المقبلة ،حيث كانت الإمارات قد ترأست المجموعة العربية منذ تكوينها.


وأشارت وكالة الفضاء المصرية - في بيان أصدرته اليوم/الأحد/ - إلى أن ذلك جاء بالإجماع خلال فعاليات الاجتماع التاسع للمجموعة العربية للتعاون الفضائي والتي شارك فيها الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، وتم الاتفاق على عقد المؤتمر القادم للمجموعة في شهر سبتمبر 2024 بمقر الوكالة بالقاهرة.


وأعرب الدكتور شريف صدقي - في كلمته - عن استعداد مصر الكامل لدعم نهضة قطاع الفضاء في الوطن العربي من خلال إتاحة الإمكانيات المتوفرة بوكالة الفضاء المصرية لاستضافة الدول الأعضاء بالمجموعة.


واستعرض أهم إنجازات وكالة الفضاء المصرية ، مشيرا إلى إنجازات هذا العام والتي تمثلت في استكمال منشآت المرحلة الأولى للمدينة الفضائية، وتوقيع مصر لاتفاقية المقر الخاصة بوكالة الفضاء الإفريقية، وكذلك استكمال وتشغيل مركز التجميع والتكامل والاختبار الذي يعد الأكبر من نوعه إفريقيا، وأيضا تجميع وتكامل واختبار النماذج الخاصة بالقمر الصناعي مصر سات 2 وتجهيزه للإطلاق في 3 ديسمبر القادم.


كما أعلن الانتهاء من تصميم وتصنيع واختبار القمر الصناعي التجريبي نكس سات وتجهيزه للإطلاق في 25 ديسمبر القادم، لافتا إلى الانتهاء من تجهيز محطة استقبال لبيانات الأقمار الصناعية، والانتهاء من تجهيز معمل محاكاة المدارات وتأثير البيئة الفضائية على الأقمار الصناعية مثل الجاذبية الصغرى، المجال المغناطيسي وأشعة الشمس.


شارك في الاجتماع التاسع للمجموعة العربية للتعاون الفضائي - والتي بدأت فعاليتها يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة السيد المهندس سالم بطي الكبيسي المدير العام لوكالة الفضاء الإماراتية - أحمد الجوفلي القائم بعمل رئيس التطوير والتخطيط بالهيئة السعودية للفضاء، محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بملكة البحرين، معمر الحدادين مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني ومدير المركز الإقليمي للأمم المتحدة لتعليم علوم الفضاء بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة هالة خالد الجسار رئيسة قسم الفيزياء بجامعة الكويت ورئيسة وفد دولة الكويت، والدكتور سعود بن حميد بن سالم الشعيلي مدير عام السياسات والحوكمة ورئيس فريق برنامج الفضاء الوطني بسلطنة عمان، و جان كلود الخوري الملحق الإقتصادي بسفارة لبنان ممثلاً للجمهورية اللبنانية، و أكرم رفيق المدير العام للمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي بالمملكة المغربية.
 

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