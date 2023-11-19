تفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا بكل المدارس الابتدائية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية، بتفعيل البرنامج العلاجي للصفوف العليا بكل المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي والمدارس الرسمية لغات، بداية من اليوم الاحد.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم ، بعمل تقييم قبلي لكل تلاميذ الصفوف العليا «الرابع والخامس والسادس» بجميع المدارس عبارة عن قطعة الاملاء الواردة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة ويتم تصحيح التقييم القبلي وعمل الإحصاء اللازم كما يلى وارساله الى إدارة التعليم الابتدائي مركزي ويتضمن عدد الطلاب« المقيدين، الحاضرين، أكثر من 50%، أقل من 50%»

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تنفيذ إجراءات سير البرنامج العلاجي في فترات اللغة العربية يوميا بأخذ ربع ساعة يوميا في بداية الفترة لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة حسب الخطة المرسلة من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة، مشيرا إلي أن بداية تنفيذ البرنامج العلاجي بجميع المدارس في الفترة من الاحد 19 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 4 يناير.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نهاية البرنامج العلاجي يتم عمل التقييم البعدي لجميع التلاميذ على نفس قطعة املاء التقييم القبلي وإرسال النتائج الى إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

جدير بالذكر أنه ، تنظم الوزارة بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب اليونيسكو بالقاهرة، حوارا مجتمعيا مع الأطراف الفاعلة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدًا لإطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠، خلال شهر يناير المقبل.

وتنطلق المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠، في إطار توجيهات القيادة السياسية والتوجهات الدولية المتمثلة في توصية 2015 لتعليم الكبار والقمة العالمية للتعليم التحويلي 2022 وإطار عمل مراكش 2022.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن اللقاءات التشاورية المنعقدة في إطار الحوار المجتمعي تستهدف حشد التأييد المجتمعي حول قضية الأمية في مصر، وابتكار فرص عصرية لتعزيز جهود مصر التنموية والتحولات العالمية المعاصرة ورؤية التعلم مدى الحياة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه اللقاءات تدور حول عدة موضوعات تتضمن مشكلة الأمية وكيفية المواجهة، وتعزيز التحولات في تعليم الكبار في ظل إطار عمل مراكش، وقمة تحويل التعليم بنيويورك لتأصيل مفهوم التعلم مدى الحياة، ودور الإعلام في المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي.

كما تتضمن اللقاءات عددًا من الفعاليات التي تستعرض الخطوط العريضة للمبادرة، بالإضافة إلى عروض حول التعلم مدى الحياة وتمكين النساء والفتيات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة عقدت، بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب اليونيسكو بالقاهرة وهيئة تعليم الكبار، عددا من فاعليات الحوار المجتمعى مع الخبراء والجمعيات الأهلية الرئيسية فى مصر، في عدد من محافظات الوجه البحري والتي تضمنت المنوفية والقليوبية والغربية ، ومن المقرر أن يتم مواصلة عقد لقاءات تشاورية فى عدد من محافظات الوجه القبلى والتي تتضمن أسوان، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج.

ومن جانبه، أكد الدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعلم مدى الحياه، أن الهدف من فاعليات الحوار المجتمعي تعزيز الوعي لدى المواطنين وبناء القناعات بأهمية قضية الأمية، وحشد جهود الجمعيات الأهلية، والميسرين، والأحزاب، والشباب لإطلاق المبادرة الوطنية التي تستهدف خفض نسبة الأمية إلى 5% بحلول عام 2030.

وأضاف الدكتور حجازي إدريس أن فعاليات اللقاءات التشاورية تتم بالتعاون مع منظمة اليونسكو للاستفادة من خبراتها الدولية فى هذا المجال، وتعزيز صياغة خارطة مستقبلية فى تنفيذ المبادرة، والتى ستكون مبادرة قومية تحتاج إلى دعم جميع الشركاء، وفي مقدمتهم المجتمع المدنى.