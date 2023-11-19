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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تحييد أكثر من 600 عسكري أوكراني وإسقاط 31 مسيرة

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني وأسقطت 31 مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "حيّدت القوات الروسية نحو 20 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور زابوروجيه، ونحو 30 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، ونحو 70 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 145 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 240 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك".

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وأضاف البيان أنه "تم اعتراض صاروخين أُطلقا من راجمتي "هيمارس" و"أولخا"، وتم تدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة".

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