بيت الشعر بالأقصر ومكتبة مصر العامة تتألقان في ختام مهرجان الشعر العربي بالأقصر

اختتم بيت الشعر بالأقصر فعاليات دورته الثامنة تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والذي ينظمه بيت الشعر في الأقصر بالتعاون مع دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة المصرية وأقيمت الفاعليات بالشراكة مع مكتبة مصر العامة تحت إشراف مدير بيت الشعر الشاعر حسين القباحي ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة.

وحضر الفعاليات عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة وعمران الشامسي مدير العلاقات العامة بدائرة الشارقة الثقافية ونخبة من الشعراء والأدباء المتميزين والمفكرين والمبدعين والقيادات الشعبية والحزبية والتنفيذية والمجتمع المدني من أبناء محافظة الأقصر

وبنهاية الاحتفالية تم تكريم قيادات المكتبة ورموز الشعراء والأدباء المشاركين بالمهرجان.