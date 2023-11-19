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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك..مياه الشرب بالشرقية تُنفذ ندوة تثقيفية وأنشطة تفاعلية للأطفال

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية  وانشطه تفاعلية (إرسم ولون - السلم والثعبان - المتحري الصغير - مسرح العرائس - عجلة الحظ - لعبة الكروت ) استهدفت اكتر من 200 طفل وطفلة وذلك بمقر كنيسة ماريوحنا بمدينة الزقازيق لتعريفهم بأهمية الحفاظ علي البيئة وخطوره اهدار المياه وكذلك إلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها وأهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والذي بات ضرورة مُلحة في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

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أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع وكذلك الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي،  مؤكداً على أهمية الحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ او المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك ، كما تم عمل استطلاع  رأي للحضور وتسجيل الشكاوي والاستفسارات والمقترحات الخاصة بهم.

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