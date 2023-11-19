عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست: إحباط أمريكي من عدم ردع إيران في المنطقة

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من الواضح أن الضربات الموجهة لوكلاء إيران فشلت في تحقيق الردع المتوقع.


وذكرت واشنطن بوست  نقلا عن مسؤولين أمريكيين: هناك إحباط من الاستراتيجية غير المتماسكة لمواجهة وكلاء إيران في المنطقة.

 

وأصبح هناك يوميا تبادل للنيران والقصف بين الاحتلال الصهيوني وحزب الله اللبناني. 


وقبل قليل قال حزب الله: "استهدفنا تجمعا لأفراد وآليات العدو قرب موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا إصابات مباشرة".


كما تقوم جماعة الحوثي بزيادة عدد المسيرات التي توجهها نحو الاحتلال ولا يعلم حجم الخسائر التي تسببها هذه الهجمات.

 

احتلال استراتيجية الاحتلال الصهيوني الاحتلال القصف الضربات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

ساقطات وخمور .. قرار عاجل بشأن المتهمين في قضية حفل المنصورية

موضوعات متعلقة

3.8 مليار دولار سنويا.. هل تحد أمريكا من مساعداتها للاحتلال؟

مزاعم لجيش الاحتلال بتدمير 35 نفقا للمقاومة ومبنى للمخابرات بغزة

العاهل الأردني: الاحتلال يشن حربا قبيحة على غزة.. ويجب وقف إطلاق النار فورًا

رقم مرعب لوحشية الإبادة الجماعية.. عدد شهداء غزة يصل الي 12300

رئيس الوزراء القطري: المناقشات ما زالت جارية مع أوروبا لوقف إطلاق النار

ناقوس خطر في غزة.. قوات الاحتلال تستخدم الفسفور الأبيض ضد الفلسطينيين

الصين وسيط محتمل أمام أمريكا لوقف حرب إبادة غزة.. تفاصيل

واشنطن بوست: الاتفاق بين الاحتلال والولايات المتحدة والمقاومة بشأن الأسرى بات قريبا

ترشيحاتنا

لا يجوز للمرشح الرئاسي الإنفاق على حملته الانتخابية من خارج حسابه بالبنوك|طبقا للقانون

الثلاثاء بداية الحجز ..تعرف علي أسعار ومساحات وحدات الإسكان الجديده بحلوان

للتعامل مع سقوط الأمطار..انتشار معدات وفرق شفط المياه بشوارع وميادين الجيزة

استهداف محكمة القاهرة الجديدة.. قرار عاجل بشأن متهم بالإنضام لـ داعش

شهداء وعدد كبير من الإصابات بعد استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "مخيمر"

رئيس الوزراء: مصر تحقق نمواً يتراوح بين 15 لـ20% سنوياً بقطاع التكنولوجيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ