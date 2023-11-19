واشنطن بوست: إحباط أمريكي من عدم ردع إيران في المنطقة

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من الواضح أن الضربات الموجهة لوكلاء إيران فشلت في تحقيق الردع المتوقع.



وذكرت واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين: هناك إحباط من الاستراتيجية غير المتماسكة لمواجهة وكلاء إيران في المنطقة.

وأصبح هناك يوميا تبادل للنيران والقصف بين الاحتلال الصهيوني وحزب الله اللبناني.



وقبل قليل قال حزب الله: "استهدفنا تجمعا لأفراد وآليات العدو قرب موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا إصابات مباشرة".



كما تقوم جماعة الحوثي بزيادة عدد المسيرات التي توجهها نحو الاحتلال ولا يعلم حجم الخسائر التي تسببها هذه الهجمات.