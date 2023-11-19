إطلاق صافرات الإنذار في عسقلان المحتلة

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، إن صافرات الإنذار تدوي في عسقلان المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مقتل 3 ضباط وجنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد القتـ،لى المُعلن إلى 11 خلال أقل من 24 ساعة.

ووفقا لصحيفة " تايمز اوف إسرائيل"، حدد جيش الاحتلال الإسرائيلي هوية الجنود الثلاثة الذين قتـ،لوا بالأمس، وهم راني تهاني، 40 عاما، رقيب عمليات في الكتيبة 8717 التابعة للواء الاحتياطي 261 من سيدي نيهيميا؛ والرقيب الرئيسي، ياكير بيتون، 34 عاما، من الكتيبة 8717 التابعة للواء الاحتياطي 261، من القدس.

كما أعلن وفاة تشن ياهلوم، 35 عاما، ضابط في الكتيبة 8159 التابعة لفيلق المدفعية، من كفار عازار، الذي توفي في 18 نوفمبر. ولا يوضح الجيش الإسرائيلي الظروف المحيطة بوفاة جنوده.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن عدد القتـ.لى منذ بدء العملية البرية وصل إلى 61.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقـ.تل جنديين خلال الحرب في قطاع غزة يوم السبت، ليصل عدد القـ.تلى في الهجوم البري إلى 58.