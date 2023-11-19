المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

افاد نبأ عاجل نقلته العربية، أن المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع لحزب الله في جنوبي لبنان اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يتجه نحو الحرب المباشرة، مشيرة إلى أن الأخير اتخذ خطوة أخرى نحو التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إنه بعد إطلاق الطائرة بدون طيار الليلة الماضية، وإطلاق الصواريخ الذي بدأ بالفعل في الساعات الأولى من صباح اليوم، يمكن القول بالفعل أن حزب الله قد اتخذ خطوة أخرى على الحدود الشمالية.

وأكدت الصحيفة أن هذا يعد استمرار للتصعيد الزاحف الذي يقوم به الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حيث تبنى حزب الله منذ صباح اليوم 6 عمليات على مواقع إسرائيلية على الحدود.