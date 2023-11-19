إعلام إسرائيلي: إطلاق عدة صواريخ على ثكنات عسكرية بالجليل الغربي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن الإعلام إسرائيلي أعلن إطلاق عدة صواريخ على ثكنات عسكرية بالجليل الغربي.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مقتل 3 ضباط وجنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد القتـ،لى المُعلن إلى 11 خلال أقل من 24 ساعة.